خبير سياسات دولية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة يمثل إجماعًا دوليًا

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة، ما زال يحتاج إلى تطبيق إجراءات شديدة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار مجلس الأمن إجماع دولي متوقع من خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش إلى مصر، موضحا أن إقامة دولة فلسطين وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يؤكد سياسة مصر الحكيمة في التعامل مع الأزمة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.

أحداث 7 أكتوبر أنعشت القضية الفلسطينية

وتابع خبير السياسات الدولية، أن أحداث 7 أكتوبر أنعشت القضية الفلسطينية، رغم الألم بقتل المدنيين من الطرفين، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت منبوذة داخل أروقة الأمم المتحدة في المجتمع الدولي، والولايات المتحدة تحاول أن تحقق توازن لمصالحها التي تأتي على حساب الإنسانية، وامتناعها عن التصويت كانت مهم لتمرير القرار ولكنه ليس كافيًا.