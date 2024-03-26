"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المنازل بحي النصر برفح

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرة مروحية لجيش الاحتلال تطلق النار غرب جباليا شمالي قطاع غزة بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المنازل في حي النصر شمال شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأيضًا قصف مدفعية الاحتلال تقصف شارع صلاح الدين شمال شرق قطاع غزة.

مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

جاء ذلك عقب تبني مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وجاء ذلك بعد يوم اعتقلت فيه قوات الاحتلال 500 فلسطيني في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفًا و333 شهيدًا، و74 ألفًا و694 مصابًا منذ 7 أكتوبر.