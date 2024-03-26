وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل بمحيط مجمع الشفاء الطبي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بيت حانون وشرق جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

كان مجلس الأمن الدولي تبنى، أمس الإثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وجاء ذلك بعد يوم اعتقلت فيه قوات الاحتلال 500 فلسطيني في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفًا و333 شهيدًا، و74 ألفًا و694 مصابًا منذ 7 أكتوبر.