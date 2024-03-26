ناقد فني: الدراما التليفزيونية هي الحضانة الأولى للمواهب.. ومسلسل "مسار إجباري" متميز

قال عصام زكريا، الناقد الفني، إن الدراما التليفزيونية تعد الحضانة الأولى للمواهب والوجوه الجديدة، حيث تتيح لهم فرصة إبراز قدراتهم ومهاراتهم التمثيلية أمام جمهور واسع، لافتا إلى أن ما يفرق في شهرة الفنانين هو طبيعة العمل الذي يشاركون فيه، حيثُ يجب أن يكون العمل ذا فكرة مبتكرة وطرق جديدة تجذب انتباه المشاهدين.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمل المختلف والجديد يضفي بريقا على الوجوه الجديدة، وبالتالي سيكون متميزًا أكثر، مشيدًا بمسلسل مسار إجباري وأنه لو كان تقليدي ومعمول بشكل عادي مش هنحس بالوجوه الجديدة، لذلك الوجوه الجديدة لازم تبقى في عمل جدية مختلف، وده متحقق بقوة في مسلسل مسار إجباري.

هناك مخرجين وكتاب ومديرين تصوير جميعهم شباب وهذه خطوة جريئة

وتابع الناقد الفني، أنه إلى جانب الوجوه الشابة الجديدة، فهناك مخرجين وكتاب ومديرين تصوير جميعهم شباب، موضحا: "اللي بيكتبوا وبيصوروا لازم يكونوا شباب عشان يفكروا زي كل الشباب اللي بيتفرجوا، ودي خطوة من الخطوات الجريئة والمؤثرة على الساحة الدرامية خلال شهر رمضان".