الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

علي جمعة: النبي كان يقول للرجال محدش هيدخل الجنة إلا برضا النساء

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة: "لو أمر الله أحدًا بأن يسجد لآخر، هل يجب على المرأة أن تسجد لزوجها؟". 

وقال الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج "نور الدين" المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، إن سياق الحديث جاء في وقت كانت النساء يشكون للرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاملة السيئة التي كانت تتلقاها من الرجال. وأضاف أن النبي كان يحث الرجال على معاملة النساء بالإحسان، وكان يشدد على أهمية احترام النساء.

وأوضح "جمعة" أن الرسول أعظم من طبق كلام الله، ويقول كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا ومسئولة عَنْ رعِيَّتِهَا، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة يسجد لأحد لأمرت المرأة النساء للرسول الرجالة محدش هيدخل الجنة فكرة برنامج نور الدين

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