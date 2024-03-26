على جمعة: حواء لم تُخرج آدم من الجنة بنص القرآن.. وما يتردد موروث شعبى جاهل

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن الحقيقة التي وضحت للإنسان أن الله خلق الدنيا وأرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات المتتالية، وأنه تعالى أنزل الكتب وكلف الناس بتكاليف، هذه التكاليف قد يفهمها البشر فهمًا صحيحًا ويضعها البشر في مكانها المضبوط، فينال بها سعادة الدنيا، وقد يحدث شيء من الغبش في تفسير خاطئ أو عادة شائعة أو ثقافة عامة أو عقلية ضعيفة.

وأضاف "جمعة"، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولي": أن الله خلق آدم عليه السلام وخلق من آدم حواء، حتى تكون نفسا واحدة، مشيرًا إلى أن الله تعالى لم ينسب الخطيئة إلى المرأة، بل أسند إليهما المسئولية، فالشيطان لم يوسوس لستنا حواء، بل للاثنين على سواء لقوله تعالى "فوسوس لهما الشيطان".

وأوضح أنه في الموروث الشعبي الجاهل المتناقل، أن حواء سبب خروج آدم من الجنة، وهذا غير صحيح بالمرة، لافتًا: إلى أن القرآن الكريم أبلغنا أن الاثنين ارتكبا نفس الخطأ، فى قوله سبحانه وتعالى: "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ"، وكل الوارد إلينا فى هذه القصة من غير القرآن يقولك حواء أخرجت آدم من الجنة، فالقرآن قال إن الاثنين عليهما مسئولية والشيطان لم يوسوس لحواء فى القرآن وإنهما سواء، يقولك المرأة هى التى أخرجت آدم من الجنة ده كذب لا أساس ولا صحة له".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.