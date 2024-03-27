سلسله من الغارات الجوية والقصف المدفعى فى رفح.. واقتحام ناصر الطبيى واعتقال كوادر طبية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسله من الغارات الجوية والقصف المدفعي باستهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، وفقًا لفضائية لغد الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه، كما اطلقت اطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في 15 فبراير الماضي مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.