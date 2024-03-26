الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: يجب إلغاء قرار إسرائيل بمنع "الأونروا" من إيصال الغذاء لشمال غزة

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه يجب إلغاء القرار الإسرائيلي بمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من إيصال الغذاء إلى شمال غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

2.3 مليون شخص تقريبًا أصبحوا يعتمدون بشكل كامل على "الأونروا"

وفي وقت سابق، قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوقت ليس في صالح الفلسطينيين ولابد من إيصال المساعدات، وعلى الدول إعادة النظر في تجميد تمويل الوكالة.

وتابعت، خلال اتصال هاتفي على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن دور الأونروا هو دور جوهري وتعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ليس فقط في قطاع غزة، لافتة إلى وجود أزمة حقيقية لا تزال مستمرة، فلدينا 2.3 مليون شخص تقريبا اصبحوا يعتمدون بشكل كامل على "الأونروا"، وجميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة مساعدات غذائية وخدمات صحية ومأوى ومياه وما إلى ذلك.