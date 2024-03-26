القاهرة الإخبارية: جسم مجهول يخلى جامعة روسية

أكد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إخلاء جامعة الاقتصاد في موسكو بعد اكتشاف جسم مجهول بالقرب من المبني.

اعتقال 11 شخصًا في أعقاب هجوم قرب موسكو

وفي وقت سابق أشار إلى أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا في أعقاب هجوم قرب موسكو، الذي وقع مساء أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط 93 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب.

إخلاء 900 شخص من مركز بيرجوفا الطبى شرق موسكو بعد وجود تهديد أمني

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيرجوفا الطبي شرق موسكو بعد وجود تهديد أمني، ولا توجد معلومة رسمية من قبل الأجهزة الأمنية الروسية، وبعض الأنباء تحدثت عن إحضار أحد الأشخاص الذين هاجموا المركز التجاري يوم الجمعة الماضي للمستشفى، وإخضاعه للعلاج بداخله.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو أن المركز الطبي يوجد في مبنى مجاور لمكان سكني، وهو مستشفى كبير، منوهًا بأن بعض الأنباء تشير لوجود عبوات ناسفة حول المركز الطبي، متابعًا: "حتى اللحظة يقوم الأمن الروسي بتفتيش المستشفى بشكل كامل، وإخلائه من المرضى والموظفين لمناطق آمنة".

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو إلى أن الدفاع المدني الروسي قام بتوفير سيارات إسعاف بالقرب من مداخل ومخارج المستشفى لتقديم كافة المستلزمات التي يحتاجها المرضى.