رئاسة الوزراء الإسرائيلية: موقف حركة حماس يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: إن حماس رفضت كل مقترحات التسوية المطروحة، ولن نرضخ لمطالبها غير المعقولة.

وتابع: إن موقف حركة حماس يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة.

وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بتمرير قرار لمجلس الأمن ينتقد بشدة إسرائيل منذ عام 2016، ما يعكس الضغط الدولي والمحلي المتزايد على البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد لدفع حليفه لحماية المدنيين وإنهاء القتال في غزة، خاصة أن القرار طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس، لكنه لم يربط ذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، ما أثار إدانة فورية من نتنياهو.