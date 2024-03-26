الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سموتريتش: سوف ندخل رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية

سموتريتش
سموتريتش

 قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: إننا سوف ندخل إلى رفح، ونفكك كتائب حماس، ولن نستسلم للضغوط الدولية.

علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع أمريكا وتعاوننا العسكرى منذ بداية الحرب غير مسبوق

وتابع، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق.

وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مطالبة رئيس الأركان على الفور بوقف تعيين ضباط جدد، مؤكدًا أن الانشغال بالتعيينات خلال الحرب خطير جدًا، لأنه يعني تشكيل الجيش وفق رؤية قادة الأركان الذين فشلوا.

كتائب حماس حماس الولايات المتحدة وزير المالية الإسرائيلي

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