الخارجية الإسرائيلية تندد بقرار 4 دول لإعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إعلان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نشرتها منذ قليل.

إسبانيا تتفق مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، "اتفقنا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية"، متوقعًا لإسبانيا أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

جاءت تصريحات رئيس وزراء إسبانيا في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.