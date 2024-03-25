الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الإسرائيلية تندد بقرار 4 دول لإعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية

الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إعلان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نشرتها منذ قليل.

إسبانيا تتفق مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، "اتفقنا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية"، متوقعًا لإسبانيا أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

جاءت تصريحات رئيس وزراء إسبانيا  في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

 

اسبانيا مالطا سلوفينيا ايرلندا الخارجية الإسرائيلية إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية فلسطين

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