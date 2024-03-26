الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز قرارات مجلس الأمن لصالح فلسطين

مجلس الأمن
مجلس الأمن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، أبرز قرارات مجلس الأمن لصالح فلسطين.

قرار رقم 2728 بتاريخ 25 مارس 2024.

دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين

قرار رقم 1860 بتاريخ 8 يناير 2009

دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق المار في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي

تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع

قرار رقم 1402 بتاريخ 20 مارس 2002

دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار

انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها مدينة رام الله

استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية 

قرار رقم 49 بتاريخ 22 مايو 1948

دعا الحكومات المعنية إلى أن تأمر فورا بوقف إطلاق النار والتفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها في مدينة القدس

قرارات مجلس الأمن لصالح فلسطين فلسطين قرارات مجلس الأمن

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