الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دوي انفجارات في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

عرضت فضائية الغد الإخبارية، نبأ عاجل، يفيد بأن هناك دوي انفجارات في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

فيما أكد بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف"جبر" أن هناك توغلًا لقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، فيما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الإثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

وأشار إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

محيط مستشفى ناصر مجمع الشفاء الطبي محيط مستشفى الشفاء غربي غزة

مواد متعلقة

الخارجية الإسرائيلية تندد بقرار 4 دول لإعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية

أيرلندا: استخدام التجويع بغزة سلاحًا فى الحرب انتهاك صارخ للقانون الإنسانى الدولى

إيناس حمدان: الوقت ليس في صالح الفلسطينيين ويجب إعادة النظر بتجميد تمويل "الأونروا"

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولى أثبت عجزه وغياب إرادته فى حل الصراع وتحقيق السلام

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

"الصحة العالمية": نحتاج لمسارات آمنة لإيصال المساعدات لقطاع غزة (فيديو)

الصحة العالمية تشدد على عدم استغلال المرافق الطبية فى الحرب الجارية بقطاع غزة

"الصحة العالمية" تحذر من شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

"ادعم نقابتك": نهنئ نقيب ومجلس المحامين ونأمل الاستفادة من البرامج الانتخابية للمرشحين

إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟