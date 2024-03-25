الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أيرلندا: استخدام التجويع بغزة سلاحًا فى الحرب انتهاك صارخ للقانون الإنسانى الدولى

مايكل مارتن
مايكل مارتن

قال مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي، إن منع إسرائيل وصول مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "إلى شمال غزة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أن استخدام التجويع سلاحًا في الحرب انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

جوتيريش: لا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، لافتًا إلى أن حماية المدنيين من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجب تعزيز قدرة أونروا على التزام دورها تجاه الفلسطينيين.

وأضاف: إننا سنواصل دعم الفلسطينيين مهما تعرضنا لاتهامات، خاصة أن اتهامات إسرائيل للأمم المتحدة لا تؤثر على عملنا، مشيرًا إلى أنه يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موضحًا أننا نعمل بجد لضمان توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، منوهًا بأنه لا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.

إسرائيل شمال غزة غزة الأونروا فلسطين دعم الفلسطينيين

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