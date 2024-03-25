إيناس حمدان: الوقت ليس في صالح الفلسطينيين ويجب إعادة النظر بتجميد تمويل "الأونروا"

قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوقت ليس في صالح الفلسطينيين ولابد من إيصال المساعدات، وعلى الدول إعادة النظر في تجميد تمويل الوكالة.

2.3 مليون شخص تقريبا اصبحوا يعتمدون بشكل كامل على "الأونروا"

وتابعت، خلال اتصال هاتفي على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن دور الأونروا هو دور جوهري وتعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ليس فقط في قطاع غزة، لافتة إلى وجود أزمة حقيقية لا تزال مستمرة، فلدينا 2.3 مليون شخص تقريبا اصبحوا يعتمدون بشكل كامل على "الأونروا"، وجميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة مساعدات غذائية وخدمات صحية ومأوى ومياه وما إلى ذلك.

وأشارت القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن الأمر بالنسبة لسكان قطاع غزة لوجود الوكالة هو وجود جوهر لأنها أكبر مؤسسة متواجدة حتى الآن على الرغم من تعاونها مع باقي المؤسسات الأممية والتي بدورها تقدم خدمات إلى اللاجئين والسكان، ولكن الأونروا هى الأكبر على الأرض فهي تمتلك عدد المنشآت الأكبر وقوائم المشتغلين وغير المشتغلين في فلسطين بشكل عام.

بعض الدول التي علقت تمويلها للأونروا مما يخلق فجوة كبيرة في الميزانية لدي الوكالة

وأكدت، أن بعض الدول التي علقت تمويلها للأونروا مما يخلق فجوة كبيرة في الميزانية لدي الوكالة، ولكن هناك دول مشكورة قامت باستئناف التمويل وهذا سيكون له اثر ايجابي على استجابتنا في قطاع غزة وفي باقي العمليات”.