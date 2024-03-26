الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الصينية: بريطانيا لم تقدم أدلة كافية على اتهاماتها لبكين بشن هجمات إلكترونية

هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية

أدانت وزارة الخارجية الصينية، المملكة المتحدة بمزاعم الحكومة البريطانية بأن جماعات تابعة للدولة الصينية شنت هجمات إلكترونية ضد اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة والبرلمانيين البريطانيين، قائلة بأنها لم تقدم أدلة كافية على اتهاماتها لبكين بشن هجمات إلكترونية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 السفير الصيني ببريطانيا: ادعاءات لا أساس لها من الصحة

فيما قال السفير الصيني في بريطانيا، إن ادعاء المملكة المتحدة بأن الصين كانت مسؤولة عن الحملات السيبرانية الخبيثة التي تستهدف المملكة المتحدة لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ويشكل افتراءً خبيثًا، فلترويج البريطاني لما يسمى "الهجمات الإلكترونية الصينية" بلا أساس وإعلان العقوبات هو تلاعب سياسي صريح.

الهجمات الإلكترونية الصينية الصين الحكومة البريطانية السفير الصيني في بريطانيا

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