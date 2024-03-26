الثلاثاء 26 مارس 2024
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انهيار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة ضخمة به

انهيار جسر رئيسي
انهيار جسر رئيسي في مدينة بالتيمور

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلا يفيد بانهيار جسر رئيسي في مدينة بالتيمور الأمريكية، بعد اصطدام سفينة ضخمة به.

سقوط عدة مركبات فى الماء والسلطات تحاول إنقاذ 7 أشخاص على الأقل

وانهار جزء من جسر فرانسيس سكوت كي، في مدينة بالتيمور الأمريكية، بعد اصطدام سفينة كبيرة به في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدة مركبات في الماء، وتحاول السلطات حاليا إنقاذ سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في المياه.

واصطدمت سفينة كبيرة بالجسر، واشتعلت فيها النيران، قبل أن تغرق، وتسببت في سقوط عدة مركبات في المياه أدناه.

مدينة بالتيمو الأمريكية أمريكا

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