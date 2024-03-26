للسنة العاشرة على التوالي.. أطول مائدة رمضانية في حفل إفطار المطرية

تحرص منطقة المطرية بالقاهرة على إقامة مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالي لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية والتي أصبحت معروفة سنويًا منذ عام 2013 في مصر والوطن العربي والعالم.

الأهالي من المسيحيين والمسلمين يشاركون في الاستعدادات للإفطار الجماعي

يقوم الأهالي مسحيين ومسلمين بالاستعدادات السنوية للإفطار الجماعي لتجهيز الموائد وتجهيز الطعام والحلويات إضافة لتعليق الزينة والأنوار في مختلف الشوارع التي سيكون فيها المائدة.

تغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية

ويشهد حفل الإفطار منذ العام الماضي تغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية، كما حضره عدد من الشخصيات الدولية من بينهم سفير كوريا الجنوبية في مصر والذي عبر عن سعادته البالغة لمشاركة الإفطار "رمضان في المطرية فريد جدا من نوعه ورائع، فالجميع كانوا سعداء بأجواء رمضان وهم جميعا يشاركون الطعام والمحبة".

المائدة تتسع لـ 10 آلاف شخص

ويعد عام 2024 هي السنة الـ 10 على التوالي لإقامة مائدة الإفطار حيث تتسع المائدة التي اعتاد الأهالي على اقامتها خلال شهر رمضان من كل عام لـ 10 آلاف شخص مقارنه بالعام الماضي، كما يهدف أهالي المنطقة من خلال هذا الإفطار الي تحقيق رقمًا قياسي لأطول مائدة رمضانية تشهدها مصر.

وقال أحد منظمي مائدة الإفطار بالمطرية، لفضائية القاهرة الإخبارية، إنه يتم تنظيم اليوم بنهاية يوم الإفطار الجماعي للعام الذي يليه، ليجتمع الأهلي والأصدقاء على مائدة واحده بجميع الفئات العمرية والاجتماعية، لافتًا أن الفكرة جاءت من أشقائهم الكبار الذين أصبحوا قدوة لهم بجانب التأكيد على الجيل الجديد على الحرص الشديد في إقامة المائدة بشكل سنوي دون انقطاع، معلقًا “: ”اخواتنا الكبار علمونا اننا نستمر على إقامة المائدة واحنا بنكمل وبنعلم ولادنا واحفادنا ان الوضع دا قائم طوال العمر".

فكرة المائدة جاءت منذ 14 عامًا حيث بدأت بتجمع الأصدقاء ثم مشاركة الآباء ثم بالأهل

وأضاف آخر، أن فكرة المائدة جاءت منذ 14 عامًا حيث بدأت بتجمع الأصدقاء ثم مشاركة الأباء ثم بالأهل والأصدقاء، ثم بالجيران إلا أن وصلت منذ 10 سنوات بمشاركة العديد والعديد لنصل اليوم إلى 10 آلاف صائم، كما تهدف المائدة إلى أن مصر فيها الخير كله بمساعدة أخواتنا المسيحين فتلك التجهيزات من العالم للعام الذي يليه من شراء الطعام إلى الطهي والتوزيع.

وأضاف آخر، أنه ينتظر من العام إلى العام الذي يليه لتجهيز آلاف الوجبات وإسعاد وفرحة الحاضرين والآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المختلف، منوهًا أن رساله الإفطار تأتي بأننا نريد أن جميع ربوع مصر تفعل ما نفعله توضيحًا للعالم بأننا يد واحدة في الحب والمودة وأنه دائما المصريين متجمعين مع بعض علي الخير.

وأشار طفلة من محافظة الإسكندرية، أنها جاءت مع والدها وهي في غاية السعاده بمشاركتها المائدة الرمضانية في القاهرة حيث أنها تعشق القاهرة كثيرا عن محافظتها الرئيسية، لتدعو أهلها وأصدقائها مائدة الإفطار الجماعي.

حضر الإفطار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د.أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وعدد من السفراء والشخصيات الدولية والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين.