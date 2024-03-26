الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 30 شهيدًا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبى

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بارتقاء 30 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بيت حانون وشرق جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

يأتي هذا فيما كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، أمس الإثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

فلسطين قصف إسرائيلي إسرائيل مجمع الشفاء الطبي

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