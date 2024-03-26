الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فورى لقرار مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الهجوم الإسرائيلي الشرس على قرار مجلس الأمن الذي اعتمد بالأمس غير مبرر، ولا معنى له سوى إصرار بنيامين نتنياهو وأركان ائتلاف يمينه الحاكم على تحقيق أهدافه الخبيثة غير المعلنة من الحرب بالطرق العسكرية فقط، وتغليب منطق القوة العسكرية الغاشمة على لغة العقل والسياسة والجهد الدبلوماسي لاستكمال تدمير قطاع غزة وقتل جميع أشكال الحياة البشرية فيه.

أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب متناقضة تمامًا

وأشارت الخارجية الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب متناقضة تمامًا ويصعب ترتيبها في أولويات صريحة وواضحة بدون هذا التعارض العضوي، الأمر الذي يُفسر الرفض الإسرائيلي المتواصل لجميع أشكال الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب، وبالأساس لتحقيق حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

تحذير من مخاطر أى تفسيرات أو طرح آليات بهدف إفراغ القرار من مضمونه

وأوضحت أن ما يحاول نتنياهو إخفاءه باستمرار هو أهدافه الحقيقية، باعتبار أن حربه تهدف بالأساس إلى إخراج كامل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه عن الخدمة الإنسانية.

وأضافت الوزارة أن قرار مجلس الأمن الدولي يُشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحل الأزمة برمتها بالطرق السياسية والدبلوماسية، وهو مُلزم وواجب التنفيذ.

وحذرت الوزارة من مغبة أي تفسيرات أو طرح أي آليات بهدف افراغه من مضمونه، مطالبة بتنفيذ القرار فورًا وبآليات عمل مُلزمة تتسق تمامًا مع منطوق القرار.

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