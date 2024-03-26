"القاهرة الإخبارية" تستعرض مواقف أمريكا من التصويت على وقف لإطلاق النار فى غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية موقف الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منذ بداية الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

25 مارس 2024

أمريكا تمتنع عن التصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار. تم اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار.

20 فبراير 2024

فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إنساني لإطلاق النار. أيده 13 عضوًا في مجلس الأمن وامتنعت بريطانيا.

8 ديسمبر 2023

فيتو أمريكي ضد مشروع قرار إماراتي لوقف إطلاق نار إنساني. حظر مشروع القرار بتأييد 13 عضوًا وامتناع بريطانيا.

18 أكتوبر 2023