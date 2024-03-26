الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تستعرض مواقف أمريكا من التصويت على وقف لإطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية موقف الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منذ بداية الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

25 مارس 2024

  1. أمريكا تمتنع عن التصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار.
  2. تم اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار.

20 فبراير 2024 

  1. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إنساني لإطلاق النار.
  2. أيده 13 عضوًا في مجلس الأمن وامتنعت بريطانيا.

8 ديسمبر 2023

  1. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار إماراتي لوقف إطلاق نار إنساني.
  2. حظر مشروع القرار بتأييد 13 عضوًا وامتناع بريطانيا.

18 أكتوبر 2023

  1. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بمنع تهجير الفلسطينيين للجنوب.
  2. حظى مشروع القرار بتأييد 12 عضوًا وامتناع روسيا وبريطانيا.
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