"القادم صادم لنتنياهو".. خبير شئون إسرائيلية: الوضع الداخلى لإسرائيل منقسم بشكل كبير

قال أمير مخول، خبير في الشئون الإسرائيلية من حيفا، إن إسرائيل تشهد مظاهرات واشتباكات غير مسبوقة، مما يجعل القادم صادم على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

الوضع الداخلي لإسرائيل منقسم بشكل كبير للغاية

وتابع، خلال مداخلة له عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الداخلي لإسرائيل منقسم بشكل كبير للغاية بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها، واليوم قد تحظي بنوع من الزخم الجديد بسبب قرار مجلس الأمن الذي عمل على صدام بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو والتصعيد في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الصدام الآخر يأتي بسبب المحادثات التي توقفت، حيث توقف نتنياهو عن إرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، ويدّعي أن هذا قد يؤثر على المفاوضات في شأن الهدنة، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حافلة بالتطورات، خاصة بعد انسحاب بما يسمي رئيس حزب اليمين الوسطي أو باليمين الرسمي من الائتلاف الحاكم.

قرار مجلس الأمن هو ما يشغل الشارع الإسرائيلى الآن

وأضاف خبير الشئون الإسرائيلية أن ما يشغل الشارع الإسرائيلي الآن هو قرار مجلس الأمن وليس ما بما حدث في القرار بذاته، وإنما العلاقة الصبيانية المباشرة مع الإدارة الأمريكية والتحول الكبير التي قد تكون له تداعيات وحدث في السياسة الإسرائيلية.

وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بتمرير قرار لمجلس الأمن ينتقد بشدة إسرائيل منذ عام 2016، ما يعكس الضغط الدولي والمحلي المتزايد على البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد لدفع حليفه لحماية المدنيين وإنهاء القتال في غزة، خاصة أن القرار طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس، لكنه لم يربط ذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، ما أثار إدانة فورية من نتنياهو.