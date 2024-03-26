الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القادم صادم لنتنياهو".. خبير شئون إسرائيلية: الوضع الداخلى لإسرائيل منقسم بشكل كبير

نتنياهو
نتنياهو

قال أمير مخول، خبير في الشئون الإسرائيلية من حيفا، إن إسرائيل تشهد مظاهرات واشتباكات غير مسبوقة، مما يجعل القادم صادم على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

الوضع الداخلي لإسرائيل منقسم بشكل كبير للغاية

وتابع، خلال مداخلة له عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الداخلي لإسرائيل منقسم بشكل كبير للغاية بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها، واليوم قد تحظي بنوع من الزخم الجديد بسبب قرار مجلس الأمن الذي عمل على صدام بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو والتصعيد في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الصدام الآخر يأتي بسبب المحادثات التي توقفت، حيث توقف نتنياهو عن إرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، ويدّعي أن هذا قد يؤثر على المفاوضات في شأن الهدنة، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حافلة بالتطورات، خاصة بعد انسحاب بما يسمي رئيس حزب اليمين الوسطي أو باليمين الرسمي من الائتلاف الحاكم.

قرار مجلس الأمن هو ما يشغل الشارع الإسرائيلى الآن

وأضاف خبير الشئون الإسرائيلية أن ما يشغل الشارع الإسرائيلي الآن هو قرار مجلس الأمن وليس ما بما حدث في القرار بذاته، وإنما العلاقة الصبيانية المباشرة مع الإدارة الأمريكية والتحول الكبير التي قد تكون له تداعيات وحدث في السياسة الإسرائيلية.

وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بتمرير قرار لمجلس الأمن ينتقد بشدة إسرائيل منذ عام 2016، ما يعكس الضغط الدولي والمحلي المتزايد على البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد لدفع حليفه لحماية المدنيين وإنهاء القتال في غزة، خاصة أن القرار طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس، لكنه لم يربط ذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، ما أثار إدانة فورية من نتنياهو.

بنيامين نتنياهو إسرائيل الوضع الداخلي لإسرائيل

مواد متعلقة

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: موقف حركة حماس يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة

انهيار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة ضخمة به

القاهرة الإخبارية: جسم مجهول يخلى جامعة روسية

تحليق مكثف لطيران التجسس الإسرائيلى فى أجواء إقليم الخروب بلبنان

"القاهرة الإخبارية" تستعرض مواقف أمريكا من التصويت على وقف لإطلاق النار فى غزة

"القاهرة الإخبارية": 30 شهيدًا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبى

سموتريتش: سوف ندخل رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية

على الهواء مباشرة.. قصف إسرائيلى للمنازل وتصاعد أعمدة الدخان شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل| جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

"أسقطها على السلالم".. اكتشف زواج والده عرفيا فقتل زوجته بأكتوبر

مشاجرة الشقيقان انتهت بـ"موت الأم" في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

2728.. رقم في ذاكرة مجلس الأمن.. من يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"