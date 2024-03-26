الثلاثاء 26 مارس 2024
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"شكرى" يؤكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

سامح شكرى
سامح شكرى

أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.

وندد، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، باستمرار توسع إسرائيل في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية والتصديق على مصادرة 8 آلاف دونم بالأغوار بالضفة الغربية.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية

وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع، وعلى ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان.

كما أكد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية شكرى مصر

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