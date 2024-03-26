"بن غفير" يطالب بدخول رفح دون دعم من الولايات المتحدة والعالم

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه علينا دخول رفح الآن، فقد خضنا حروبا عديدة دون دعم من الولايات المتحدة والعالم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مجلس الأمن يتبنى قرارًا بشأن وقف الحرب على غزة

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (فيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".