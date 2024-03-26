الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بن غفير" يطالب بدخول رفح دون دعم من الولايات المتحدة والعالم

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه علينا دخول رفح الآن، فقد خضنا حروبا عديدة دون دعم من الولايات المتحدة والعالم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مجلس الأمن يتبنى قرارًا بشأن وقف الحرب على غزة

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (فيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

 

نتنياهو حماس رفح الولايات المتحدة الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إسرائيل

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن الدولى بمنع إدخال الشاحنات لشمال غزة

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة المجازر الجديدة للاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

الصحة العالمية تعلن رفض طلب الوصول إلى مستشفى الأمل فى خان يونس

"شكرى" يؤكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

"القادم صادم لنتنياهو".. خبير شئون إسرائيلية: الوضع الداخلى لإسرائيل منقسم بشكل كبير

الخارجية الفلسطينية: حرب المستشفيات برهان قاطع على مخططات إبادة شعبنا وتهجيره من غزة

خبير علاقات دولية: مصر تصدت لكل المخططات الإسرائيلية على كافة الأصعدة

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: موقف حركة حماس يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

ضايقها وقت الإفطار.. سيدة تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الأقصر

بصمات متطابقة.. تقرير الطب الشرعى فى مقتل الخواجة حسنى الخناجرى

أمن الجيزة يضبط خادمة زوج المذيعة فى قضية عقر الكلب لمدير البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن في مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

في ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصري العالمي

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية