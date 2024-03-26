الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة المجازر الجديدة للاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و93 مصابا خلال 24 ساعة، ما ارتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32.414 شهيد و74.787 مصاب منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بقضية رفح في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية واستكمال مخططات الإبادة للمدنيين وتهجيرهم من شمال ووسط القطاع، بما في ذلك تدمير المستشفيات المتواجدة في تلك المناطق وإخراجها عن الخدمة.

وأضافت الوزارة أن الأمر يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز، التي تعنى بالشئون الإنسانية لهم، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

العدوان الإسرائيلى الصحة الفلسطينية قطاع غزة مجازر في قطاع غزة

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