الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الصحة العالمية تعلن رفض طلب الوصول إلى مستشفى الأمل فى خان يونس

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية رفض طلب الوصول إلى مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت، وفقًا للقاهرة الإخبارية، اليوم، إن طلب الوصول إلى مستشفى الأمل في غزة قوبل بالرفض.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إخلاء جميع النازحين والمرضى ممن يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن من تبقى حاليًا في مستشفى الأمل هم الطواقم الطبية إضافة إلى 9 مرضى و10 مرافقيهم وأسرة نازحة لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب استشهاد أحد النازحين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس داخل مستشفى الأمل.

منظمة الصحة العالمية مستشفى الأمل خان يونس

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