"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن الدولى بمنع إدخال الشاحنات لشمال غزة

قال بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي بمنع إدخال الشاحنات لشمال غزة، خاصة أن قرار مجلس الأمن الدولي شمل الإفراج غير المشروط عن المحتجزين وضمان وصول المساعدات.

الاحتلال الإسرائيلى يتحدى قرار مجلس الأمن باستهداف محيط مستشفى الشفاء ومنازل المواطنين

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى قرار مجلس الأمن باستهداف محيط مستشفى الشفاء ومنازل المواطنين، متابعًا أن شمال قطاع غزة يعاني من حرب جوع، إلى جانب الحرب المستمرة على القطاع، خاصة أن إسرائيل تمارس هذه الحرب بعدة وسائل مختلفة، منها قصف السيارات والشاحنات وحتى المواطنين الذين ينتظرون مرور هذه الشاحنات على طريق صلاح الدين أو الساحلي للقطاع.

إسرائيل تمارس حرب الجوع عبر قصفها المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بعض المناطق الزراعية فى مدينة غزة

وأوضح: إن إسرائيل تمارس حرب الجوع عبر قصفها المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بعض المناطق الزراعية في مدينة غزة للحصول على بعض النباتات البرية لاستخدامها كطعام، وكذلك أبلغت المؤسسات الإغاثية الدولية، التي تعمل على تيسير هذه المساعدات، بمنع إدخال هذه الشاحنات للشمال، ما نتج عن عدم دخول الشاحنات منذ اليومين الماضيين.