القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من جنوب الضفة الغربية

علقت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، اليوم الثلاثاء، على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت إن قوات الاحتلال قامت بمداهمة واقتحام عدد كبير من المنازل واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وأيضًا فجرت للمرة الثانية مقر فتح، حيث إن المرة الأولى كانت بمسيرة إسرائيلية واستشهد عدد من الفلسطينيين، والثانية بالقنابل من قبل قوات الاحتلال إلى جانب تخريب عدد من المنازل، بالإضافة إلى تحطم المنازل المجاورة بعد تفجير مقر فتح بفعل هذا الانفجار.

وأكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًا على الأقل من جنوب الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، ومنهم عمال من قطاع غزة، بجانب اعتقال 15 فلسطينيًا من مخيم الجلزون ومنهم العمال الغزيون، لافتة إلى أن جميع الطرق والمعابر من قطاع غزة للضفة الغربية مقفلة بالكامل ولا يستطيع الغزيون الرجوع إلى غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 21 معتقلاً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، يعانون أوضاعًا صحية صعبة، وبحاجة إلى تدخلات علاجية لإنقاذ حياتهم.

وحذرت الهيئة من التقصير الدولي تجاه المعتقلين بشكل عام والمرضى بشكل خاص، مشددة على ضرورة التدخل السريع والجدي لإجبار دولة الاحتلال من أجل الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تعنى بحقوقهم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين المرضى يبلغ نحو 800 معتقل، بينهم 300 يعانون من أمراض مزمنة، وما يقارب 30 مصابا بالسّرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.