بوتين يؤكد تنفيذ جميع التدابير لدعم الجيش الروسى فى عمليته العسكرية بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تكافح من أجل حماية مصالحها الحيوية ولتعزيز حقها في التنمية وينبغي تكريس جهودنا لنجاح العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه يجب تنفيذ جميع التدابير لدعم الجيش الروسي في عمليته العسكرية بأوكرانيا والدولة توفر الحماية اللازمة لكل جنودنا المشاركين في الحرب.

وتابع أن روسيا تقاتل من أجل حماية مصالحها وقد أجبرها المعارضون على الدفاع عن هذه المصالح بالوسائل العسكرية، ويجب تكريس كل شيء لنجاح العملية العسكرية في أوكرانيا وغير مسموح بالتراخي.