ليه الستات ناقصات عقل ودين؟.. على جمعة يُجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب: ليه الستات ناقصات عقل ودين كما جاء في حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء: سبب الحديث ده، إن ربنا خفف عن المرأة وواقف معاها، وهذا في قضيتين هما الصلاة والصيام، وربنا سبحانه وتعالى اشترط فيهما الطهارة، والبنت بتحصل عندها بعد البلوغ الحيض وده بيقعد عندها ممكن يوم وممكن 15 يوم، فلما تيجي تصلى فنقول لها سيبى الصلاة والصوم في الأيام دى طاعة وعبادة لله، والصوم تقضيه بعد كده ولو صامت لا يقبل لها صيام وارتكبت حرامًا.