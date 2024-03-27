الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقد فني: التنوع في دراما رمضان 2024 كبير.. و"المتحدة" تعتمد تقديم دراما الوعي

جودر
جودر

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن التنوع في موسم دراما رمضان 2024 كبير للغاية، بوجود أعمال شعبية وكوميدية وأكشن وأعمال مستوحاة من التاريخ، وتنوع أفكار مسلسلات رمضان وجديدة في النصف الثاني من الدراما الرمضانية.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنوع كان من بداية الموسم، وإلى جانب التنوع الكبير على مستوى اختيار الأجيال المشاركة في المسلسلات كأبطال، فنجد نجوما مخضرمين وشباب ونجوم الوسط والأدوار الثانية، فضلا عن تنوع مستوى المؤلفين والمخرجين بين أجيال مختلفة.

تنوع أفكار مسلسلات رمضان وجديد النصف الثاني من الدراما الرمضانية

وأوضح علي الكشوطى، أن مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان يشهد انضمام مجموعة كبيرة من أهم أعمال الـ15 حلقة مثل مسلسلات «جودر» و«فراولة» و«بقينا اتنين»، وتضم كبار النجوم.

وأشاد الناقد الفني، بأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من دراما الوعي والتوعية بقضايا هامة على مدار المواسم الماضية.

علي الكشوطي الناقد الفني موسم دراما رمضان 2024 الدراما الرمضانية مسلسل مليحة

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