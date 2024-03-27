الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بدور الشركة المتحدة في الأعمال الدرامية

جريدة الدستور

قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت أهم وسائل تشكيل الوعي في العصر الحديث، من خلال مقال له تحت عنوان "من القلب شكرا للمتحدة".

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تفاصيل المقال حيث ذكر فيه الدكتور محمد عمارة أنه عقب عام ٢٠١١ والكذب بما يسمي الربيع العربي انهارت بعض القيم ودخلت علي الشاشات المصرية واستطاع البعض التسلل والإفساد ونشر الأعمال التي لا تلقي مع الذوق العام.

أضاف عمارة، أنه من هنا جاءت شركة المتحدة باستراتيجية محددة من أهداف وهي تحسين الذوق العام وتشكيل الوعي الأسري، ويعتبر السباق الدارمي هذا العام شرس ومع ذلك حفظت المتحدة علي القيم الاسرية والمجتمعية، وقدمت مردودا إيجابيا للغاية عن الفن كقوى ناعمة له رسالة سامية، كما أنها قدمت محتوى دراميا يتناسب مع الشارع المصرى، ولا يخدش حياء الأسرة المصرية، وينحاز للهوية الوطنية.

محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ شباب الأحزاب شركة المتحدة نشر الأعمال شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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