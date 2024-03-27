الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: مصر على أعتاب الاستقرار بعد إنهاء السوق الموازية للدولار

الدولار
الدولار

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام تأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رءوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار من المناورة واتخاذ قرارات تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضًا عبئا على الموازنة العامة للدولة، ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.

 

توجيهات رئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام

كما تابع الخبير الاقتصادي: إننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازية على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد. 

خبير اقتصادي مصر أعتاب الاستقرار السوق الموازي الدولار لخفض الدين العام ي

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلى شرق غزة إلى 8 شهداء

ناقد فنى: التنوع فى دراما رمضان 2024 كبير.. و"المتحدة" تعتمد تقديم دراما الوعى

تايوان ترصد 15 طائرة عسكرية صينية فى مجالها الجوى

"القاهرة الإخبارية": تصاعد ألسنة الدخان من مناطق شمال غزة

القاهرة الإخبارية: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة كريات شمونة

ليه الستات ناقصات عقل ودين؟.. على جمعة يُجيب

هل الأرملة لو لم تتزوج لها ثواب أكبر؟.. على جمعة يرد

على جمعة: حواء لم تُخرج آدم من الجنة بنص القرآن.. وما يتردد موروث شعبى جاهل

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

الأقمار الصناعية: تكشف عن أول موجة حارة فى ربيع 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟