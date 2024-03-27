مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين ملخص أحداث الحلقة 1

بداية مشوقة بدأت بها أحداث مسلسل مليحة الحلقة الأولى منه أمس، مبشرة بعمل فني ضخم انتظره الكثير من عشاق الدراما الرمضانية فور الإعلان عنه باعتباره أول مسلسل مصري يتناول القضية الفلسطينية وماتعني هذه القضية من أهمية عظمى لدى الشعب العربي، في السطور التالية نسرد تفاصيل ما جاء في أحداث الحلقة 1 من مسلسل مليحة.

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة 1

وقد أظهرت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة كيف تعمل مليحة والتي تلعب دورها الفنانة سيرين خاس، كممرضة في مستشفى في بنغازى، وذلك برفقة دكتور هشام والذي يلعب دوره الفنان "على الطيب".

شهد مسلسل مليحة الحلقة الأولى أيضًا تذكر مليحة عند عودتها إلى المنزل أحداث الانتفاضية الثانية بفلسطين، وما تم فيها من تخريب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكيف تأذت هي وعائلتها من تلك الأحداث وذلك قبل أن تغادر فلسطين متجهة إلى ليبيا، حتىى بدت علامات الحزن والشجن عليها.

تحدثت مليحة مع جدتها ديانا رحمة خلال أحداث الحلقة 1 من مسلسل مليحة عن كيف افتقدت العودة إلى ديارها فلسطين، وعندئذ تسألها جدتها هل تذكر منزلهم في فلسطين، لتجيب مليحة عليها أنها لا تنسى أى شيء يخص فلسطين أو منزلهم هناك.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 2

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 2، على قناة ON فى تمام الساعة 11:30 مساء، وعلى قناة CBC فى تمام الساعة 6:05 مساء، وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

قصة مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة تدور أحداثه حول فتاة فلسطينية تدعى "مليحة" وهي فتاة قد رحلت عن أرضها مع أحداث انتفاضة عام 2000، وذلك إثر تدمير الاحتلال الإسرائيلي منزلها، لتعيش مع جديها في ليبيا ثم تقرربعد ذلك العودة من جديد إلى غزة، ولكنها أثناء رحلتها تواجه العديد من المشكلات من أجل تحقيق حلمها بالعودة إلى أرضها.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يقوم ببطولته كلًا من الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، والمسلسل من إنتاج شركةDS+.

إقرأ أيضًا:

مليحة.. ملحمة فلسطينية تروى حكاية العودة والحب فى ظل الاحتلال

مليحة.. رحلة ملهمة من قلب فلسطين إلى مصر