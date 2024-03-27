الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 1

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

بحث محبي الدراما المصرية في رمضان، عن موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الأولي، التي عرضت على عدد من القنوات.

مسلسل مليحة مواعيد إعادة الحلقة 1

وتعرض إعادة الحلقة الأولي من مسلسل مليحة، علي قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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لماذا يخشى الإعلام الإسرائيلى مسلسل مليحة؟

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولي من مسلسل مليحة، بعرض مقاطع من القصف الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، حديثا وقديما، ومع عرض القصف جاء سؤال أحد الأطفال إلى جده، يسأله عن السبب وراء ضرب إسرائيل للفلسطينيين.

كما تضمنت الحلقة الأولي من مسلسل مليحة الذى عرض قبل قليل علي قناة سي بي سي، برواية الجد الذى قام بأدائه الصوتى الفنان سامى مغاورى، لحفيده قصة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ البداية، وكيف أن فلسطين كانت في البداية أرض سلام منذ أكثر من 100 عام، يعيش بها المسلم والمسيحي واليهودي، حتى جاء الصحفي الإسرائيلي هرتزل، الذى بدأ يشعر بالاضطهاد، بسبب كره أوروبا لإسرائيل، وبدأ التفكير في أن الطريق الوحيد للابتعاد عن هذا الاضطهاد، أن يكون هناك دولة لإسرائيل.

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لماذا يخشى الإعلام الإسرائيلى مسلسل مليحة؟

مسلسل مليحة الحلقة 1.. مقدمة تاريخية

موعد عرض مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 1

مليحة موعد عرض الحلقة 2

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، علي قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.

أبطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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