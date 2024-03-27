الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

شهداء
شهداء

استشهد عشرات المواطنين، منذ فجر اليوم الأربعاء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على  قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب معبر المنطار التجاري "كارني" شرق مدينة غزة.

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كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

الاحتلال يواصل حرق المنازل بمحيط مجمع الشفاء الطبي

ويواصل جيش الاحتلال حرق منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يشهد منذ قرابة الأسبوع حصارا مشددا، واستهدافا للطواقم الطبية والنازحين.

وشمال قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شرق بيت حانون.

واستشهد أحد المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي على مدينة الأمل للأسرى المحررين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث دمر جيش الاحتلال عددا من الأبراج.

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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه، كما أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.

يأتي ذلك في أعقاب تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، والذي يقضي بالدفع لمناقشات ومفاوضات حول وقف لإطلاق النار ومستدام خلال الفترة المقبلة.

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