ضاربة بقرار مجلس الأمن عرض الحائط.. إسرائيل تواصل ارتكاب مجازرها فى غزة ورفح الفلسطينية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "ضاربة بقرار مجلس الأمن عرض الحائط.. إسرائيل تواصل ارتكاب مجازرها في غزة ورفح الفلسطينية".

أمل وأحلام راودت أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة بعد قرار مجلس الأمن الذي دعا فيه إلى وقف إطلاق النار من القطاع حيث بدأ الحديث بين الفلسطينيين عن قرب العودة إلى ديارهم بعدما هجروها مجبرين فرارا من ويلات الحرب إلا أن هذه الآمال تحطمت على صخرة وحشية الاحتلال الذي رد بمجزرة جديدة في رفح الفلسطيننية ضاربا بقرار مجلس الأمن عرض الحائط.

على أطلال إحدى البنايات التي استهدفها الاحتلال في رفح الفلسطينية تحدث عماد أبو شعبان، أحد النازحين، عن أحلام أهله وجيرانه التي لم تكتمل في العودة إلى منازلهم مرة أخرى، في أعقاب تلك المجزرة الإسرائيلية الوحشية، ويقول "شعبان": "فرحنا إن مجلس الأمن أخذ قرار وقف إطلاق النار، لكن لا جديد حتى الآن".

كعادتها لا تمتثل إسرائيل لأي قرارات أممية أو مطالبات دولية لوقف حربها الشعواء على قطاع غزة كما أنه لا رادع قادر على وقف آلتها الحربية المستعرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.