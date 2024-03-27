الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ 12 ضربة مباشرة… حزب الله يعلن تنفيذ عمليات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ويأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:20 استهداف ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل "مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا.

2- الساعة 17:05 استهداف قوة ‏عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 12:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 12:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة

الصاروخية، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

3- الساعة 10:15 استهداف مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة.

4- الساعة 10:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 10:56 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي للمرة الثانية في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

6- الساعة 11:00 استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

7- الساعة 11:10 استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

8- الساعة 14:50 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بقذائف المدفعية.

9- الساعة 15:00 استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في حرش حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

الحدود اللبنانية الفلسطينية حزب الله اللبناني لبنان فلسطين إسرائيل

مواد متعلقة

سلسله من الغارات الجوية والقصف المدفعى فى رفح.. واقتحام ناصر الطبيى واعتقال كوادر طبية

بوتين يؤكد تنفيذ جميع التدابير لدعم الجيش الروسى فى عمليته العسكرية بأوكرانيا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من جنوب الضفة الغربية

"بن غفير" يطالب بدخول رفح دون دعم من الولايات المتحدة والعالم

بوتين: المحققون يحددون بعناية تفاصيل الهجوم على كروكوس

الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: يجب إلغاء قرار إسرائيل بمنع "الأونروا" من إيصال الغذاء لشمال غزة

"جالانت" يأمر موظفيه بعدم التعاون مع مكتب نتنياهو بشأن مشروع قانون التجنيد

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن الدولى بمنع إدخال الشاحنات لشمال غزة

الأكثر قراءة

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

قرار من النيابة بشأن جثة غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي

"معلومات المناخ": استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

جودر.. رحلة ملحمية تبدأ بخيوط الغدر والخيانة (تفاصيل الحلقة الأولى)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"