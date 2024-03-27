بـ 12 ضربة مباشرة… حزب الله يعلن تنفيذ عمليات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ويأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:20 استهداف ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل "مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا.

2- الساعة 17:05 استهداف قوة ‏عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 12:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 12:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة

الصاروخية، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

3- الساعة 10:15 استهداف مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة.

4- الساعة 10:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 10:56 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي للمرة الثانية في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

6- الساعة 11:00 استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

7- الساعة 11:10 استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

8- الساعة 14:50 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بقذائف المدفعية.

9- الساعة 15:00 استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في حرش حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.