حزب الله يدين استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان

أدان حزب الله اللبناني، استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

وقال، بحسب فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء: "يدين حزب الله بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‌‏في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من ‏المدنيين اللبنانيين، ونؤكد بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

وقد شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على بلدة الهبارية جنوب لبنان.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات عنيفة مركز الطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية جنوب لبنان، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين من العاملين في مركز الطوارئ والإغاثة.