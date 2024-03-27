الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يدين استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أدان حزب الله اللبناني، استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان.

 

وقال، بحسب فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء: "يدين حزب الله بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‌‏في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من ‏المدنيين اللبنانيين، ونؤكد بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

 

وقد شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على بلدة الهبارية جنوب لبنان.

 

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات عنيفة مركز الطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية جنوب لبنان، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين من العاملين في مركز الطوارئ والإغاثة.

مواد متعلقة

سلسله من الغارات الجوية والقصف المدفعى فى رفح.. واقتحام ناصر الطبيى واعتقال كوادر طبية

بوتين يؤكد تنفيذ جميع التدابير لدعم الجيش الروسى فى عمليته العسكرية بأوكرانيا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من جنوب الضفة الغربية

"بن غفير" يطالب بدخول رفح دون دعم من الولايات المتحدة والعالم

بوتين: المحققون يحددون بعناية تفاصيل الهجوم على كروكوس

الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: يجب إلغاء قرار إسرائيل بمنع "الأونروا" من إيصال الغذاء لشمال غزة

"جالانت" يأمر موظفيه بعدم التعاون مع مكتب نتنياهو بشأن مشروع قانون التجنيد

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن الدولى بمنع إدخال الشاحنات لشمال غزة

الأكثر قراءة

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

قرار من النيابة بشأن جثة غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي

"معلومات المناخ": استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

جودر.. رحلة ملحمية تبدأ بخيوط الغدر والخيانة (تفاصيل الحلقة الأولى)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"