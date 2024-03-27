أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى إصابة 2 مستوطنين إثر إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه كريات شمونة، لافتا إلى أن طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة الآن بعد سقوط الصواريخ، ويجرى البحث عن المزيد من الجرحى.

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني، قصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 بعشرات الصواريخ، وذلك بسبب شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على بلدة الهبارية جنوب لبنان.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات عنيفة مركز الطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية جنوب لبنان، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين من العاملين في مركز الطوارئ والإغاثة.