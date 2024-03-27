الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان

حريق في مبنى بمستوطنة
حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

وأشار الإعلام الإسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى إصابة 2 مستوطنين إثر إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه كريات شمونة، لافتا إلى أن طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة الآن بعد سقوط الصواريخ، ويجرى البحث عن المزيد من الجرحى.

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني، قصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 بعشرات الصواريخ، وذلك بسبب شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على بلدة الهبارية جنوب لبنان.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات عنيفة مركز الطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية جنوب لبنان، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين من العاملين في مركز الطوارئ والإغاثة.

لبنان كريات شمونة رشقة صاروخية من لبنان مستوطنة كريات شمون إسرائيل

مواد متعلقة

حزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 بعشرات الصواريخ

بـ 12 ضربة مباشرة… حزب الله يعلن تنفيذ عمليات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

حزب الله يدين استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان

قناة عبرية: أكثر من 30 صاروخًا أطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى

سلسله من الغارات الجوية والقصف المدفعى فى رفح.. واقتحام ناصر الطبيى واعتقال كوادر طبية

بوتين يؤكد تنفيذ جميع التدابير لدعم الجيش الروسى فى عمليته العسكرية بأوكرانيا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من جنوب الضفة الغربية

"بن غفير" يطالب بدخول رفح دون دعم من الولايات المتحدة والعالم

الأكثر قراءة

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

قرار من النيابة بشأن جثة غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي

"معلومات المناخ": استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

جودر.. رحلة ملحمية تبدأ بخيوط الغدر والخيانة (تفاصيل الحلقة الأولى)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"