الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

مسار إجباري
مسار إجباري

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث عن مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة، التي عرضت مساء الإثنين على عدد من القنوات.

مسلسل مسار إجباري تفاصيل أحداث عرض الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر حصول حسين على البراءة بعد استماع القاضي الى مرافعة على أخيه والمحامي الذي سرد أدلتها له.

وتضمنت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل مسار إجباري تمكن الإخوان من الإتيان بصفوت والحصول منه على اعتراف قاموا بتسجيله له- دون أن يعلم- ولكن بإذن من النيابة مسبق بأنه هو من قتل حبيبة وذلك بعد أن تشاجر معها بسبب رغبتها نشر الأبحاث التي تدين شركات الأدوية الفاسدة، ووقوفها ضده في كتابته تقاريره المزورة حول هذه الأدوية التي فيها يقر زور أنها صالحة للاستخدام.

عصام عمر يدافع عن شقيقه أمام القاضي خلال الحلقة الأخيرة

تضمنت الحلقة 15 من خلال مرافعة علي عن شقيقه حسين أمام القاضي وسرده لكل تفاصيل القضية وكشفه عن علاقة مجدي حشيش بشركات الأدوية الفاسدة إذ أنه يمتلك أكبر أسهم فيها، وكذلك كشف محامي علي أن الشقق الفارغة التي وجد بها جثة قاتل عمر البرنس ليس من العادة أن يكون لها كاميرات مما يدل على انه كمين قد نصب لعلي من أجل اتهامه في قضية قتله.

وحكم في النهاية على مجدي حشيش ومعاونيه بالسجن ثم البراءة لحسين الذي يخرج محتضنًا أخيه ويسيران معا في مسار واحد هذه المرة ليس إجباريًا.

قصة مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري دار حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

وجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

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