إسرائيل لن تلتزم بـ"قرار وقف النار".. لهذه الأسباب

علق الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، علي قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي، بوقف الحرب على غزة.

وأشار صافي إلي أن المعضلة والثغرة في القرار أنه لم يحدد تاريخا دقيقا لوقف إطلاق النار وهنا المشكلة، واكتفى بالقول أن ذلك يجب أن يتم خلال شهر رمضان، وهذه ثغرة في القرار قد تستغلها إسرائيل لمواصلة الحرب، وهذا ما حصل الساعات التي تلت القرار مجازر ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين بقصف البيوت على ساكنيها.

صافي: كان يفترض أن يشدد القرار علي وقف إطلاق النار ضمن مهلة زمنية محددة

وتابع صافي "كان يفترض أن يشدد القرار على وقف إطلاق النار ضمن مهلة زمنية محددة ودقيقة لا تتعدى ٢٤ أو ٤٨ ساعة،وهذا لم يحدث".

وأوضح صافي أنه من المبكر الحكم والقول إن الحرب انتهت، لا يزال هناك الكثير من العمل الدولي والإقليمي والعربي للضغط على إسرائيل كي يكون القرار حقيقة على أرض الواقع.

وأكد صافي أن تاريخ إسرائيل أو اليهود يؤكد عدم التزامهم بأي معاهدات أو اتفاقيات دولية أو إقليمية.

واختتم صافي تصريحاته قائلا "في النهاية كل المؤشرات، تؤكد أن إسرائيل وحكومتها بقيادة بنيامين نتنياهو، لا تريد الالتزام بأي شيء، ولا ترى إلا القتل والدمار، وسفك دماء الأطفال ونساء والمدنيين في غزة.

والإثنين، تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للمرة الأولى، قرارًا يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة طوال شهر رمضان، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلا أنه وبعد دقائق من القرار واصل الاحتلال شن الغارات الجوية وحملات الاعتقال ضد الأبرياء.