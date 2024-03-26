جهاد الحرازين يعلق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، قائلًا إن القرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاولة وقف إطلاق النار بالقطاع، لكن هناك بعض التحفظات عليه.

وأضاف "الحرازين" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا شهدنا العديد من المحاولات لإصدار قرار من مجلس الأمن متعلق بقرار وقف إطلاق النار، وهذه المرة ما قدم من الدول العشرة لدعم القضية الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت عن التصويت.

إسرائيل لم تلتزم مسبقًا بكافة قرارات مجلس الأمن

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن هذا الأمر قد يفضي إلى نتائج إيجابية، لكن الحقيقة هي أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، منوهًا بأن إسرائيل لم تلتزم مسبقًا بكافة قرارات مجلس الأمن، فهناك أكثر من 86 قرارًا صدر لمجلس الأمن متعلقًا بالقضية الفلسطينية، لكن دولة الاحتلال لم تلتزم بأي منها.