الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير الخارجية الفرنسى يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

رحب وزير الخارجية الفرنسي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

مجلس الأمن يتبنى قرارًا بشأن وقف الحرب على غزة

وتبنى مجلس الامن الدولي، أمس الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (فيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

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