حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية يعلن حالة الطوارئ بسبب انهيار جسر بمدينة بالتيمور

أعلن حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية حالة الطوارئ بسبب انهيار جسر في مدينة بالتيمور، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

تحقيق في أسباب وملابسات الحادث الكارثي

انهار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور الأمريكية بعد أن اصطدمت به سفينة ضخمة، وألحق الحادث أضرارًا جسيمة بالجسر، دون ورود تقارير فورية عن سقوط قتلى أو مصابين.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقًا في أسباب وملابسات هذا الحادث الكارثي الذي أثار هلعًا ودهشة العديد من الشهود.