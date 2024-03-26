سكرتير مجلس الأمن الروسى: تورط أوكرانيا فى الهجوم الإرهابى بموسكو أمر محتمل

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي عن أن تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو أمر محتمل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

143 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرون

ولقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرون عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن 70 من أطقم الإسعاف توجهوا إلى مكان الحادث، حيث شددت روسيا إجراءاتها الأمنية في المطارات والمحطات وفي أنحاء العاصمة، وهي منطقة شاسعة يقطنها أكثر من 21 مليون نسمة.