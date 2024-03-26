اللقطات الأولى لانهيار جسر بالتيمور بعد اصطدام سفينة ضخمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية اللقطات الأولى لانهيار جسر رئيسي بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة ضخمة به.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن رويترز، بأن نحو 20 شخصًا لا يزالون في المياه بعد انهيار جسر بالتيمور.

السلطات تحاول إنقاذ 7 أشخاص على الأقل

وانهار جزء من جسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة كبيرة به في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

الأمر الذي أدى إلى سقوط عدة مركبات في الماء، وتحاول السلطات حاليًا إنقاذ سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في المياه.