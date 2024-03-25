مساعدات بـ7.4 مليار يورو.. الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي:

يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو لمصر تهدف إلى دعم الاقتصاد.

مصر الشريك التجاري التاسع والعشرون للاتحاد الأوروبي وتمثل 7% من حجم التبادل التجاري.

يمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر ويغطي 24.5% من حجم تجارة مصر.

جاءت 25.8% من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي.

ذهبت 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022.

سجلت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي 17.97 مليار دولار خلال عام 2022.