الإثنين 25 مارس 2024
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مساعدات بـ7.4 مليار يورو.. الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى (فيديو)

مصر والاتحاد الأوروبي
مصر والاتحاد الأوروبي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي:

يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو لمصر تهدف إلى دعم الاقتصاد.

مصر الشريك التجاري التاسع والعشرون للاتحاد الأوروبي وتمثل 7% من حجم التبادل التجاري.

يمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر ويغطي 24.5% من حجم تجارة مصر.

جاءت 25.8% من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي.

ذهبت 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022.

سجلت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي 17.97 مليار دولار خلال عام 2022.

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