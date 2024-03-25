الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": 7 شهداء إثر قصف إسرائيلى متواصل على مناطق فى غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن التطورات الميدانية سريعة خاصة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المواطنين بمنطقة أبراج حمد بالمنطقة الغربية لمحافظة خان يونس.

ارتقاء شهيد إثر قصف سيارة مدنية في المنطقة الشمالية برفح

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القصف أدى لارتقاء 6 شهداء وإصابة مجموعة أخرى من المواطنين، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة مدنية ما أدى إلى ارتقاء شهيد، لافتًا إلى أن السيارة كانت تسير بالمنطقة الشمالية لمحافظة رفح.

إطلاق الرصاص باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إلى أن الطائرات الحربية المروحية تقوم بإطلاق الرصاص باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، وهذه المناطق بالقرب من خيام النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف هؤلاء النازحين.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية بأن إسرائيل قصفت عددًا من المنازل في رفح الفلسطينية، وبلدة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء نحو 50 شهيدًا والعشرات من المصابين في تلك الغارات المتواصلة.

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